Минобрнауки: президентскую стипендию в 30 000 рублей получат 3400 студентов

25 июня в Государственную думу был внесен законопроект, в котором предлагается официально увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального прожиточного минимума. Авторы инициативы указали, что с 1 сентября 2024 г. в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 руб. в месяц, еще меньше – в учреждениях среднего специального образования. Количество именных стипендий (их сумма обычно значительно выше) при этом «несоизмеримо мало». Одной из причин остается невысокий уровень финансирования в этой сфере, а именно объем расходов на образование, равный 0,9% ВВП страны, тогда как минимально приемлемым уровнем считается 5% этого показателя. В связи с этим авторы законопроекта предлагают повысить обязательный уровень стипендии.