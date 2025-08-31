Минобрнауки: президентскую стипендию в 30 000 рублей получат 3400 студентов
В 2025/26 учебном году 3400 студентам особой категории будет назначена ежемесячная стипендия президента России в размере 30 000 руб. Как сообщили в Минобрнауки, выплаты получат обучающиеся очной формы по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны.
Для получения стипендии, пишут «РИА Новости», необходимо пройти конкурсный отбор в сентябре-октябре. Результаты будут подведены в ноябре-декабре, а первые выплаты начислят с учетом периода, начинающегося с 1 сентября 2025 г.
Также в предстоящем учебном году вводится новая стипендия правительства России в размере 20 000 руб., которую получат 5700 студентов.
25 июня в Государственную думу был внесен законопроект, в котором предлагается официально увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального прожиточного минимума. Авторы инициативы указали, что с 1 сентября 2024 г. в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 руб. в месяц, еще меньше – в учреждениях среднего специального образования. Количество именных стипендий (их сумма обычно значительно выше) при этом «несоизмеримо мало». Одной из причин остается невысокий уровень финансирования в этой сфере, а именно объем расходов на образование, равный 0,9% ВВП страны, тогда как минимально приемлемым уровнем считается 5% этого показателя. В связи с этим авторы законопроекта предлагают повысить обязательный уровень стипендии.