В ГД предложили увеличить размер стипендий до прожиточного минимума

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что с 1 сентября 2024 г. в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 руб. в месяц, еще меньше – в учреждениях среднего специального образования. Они привели данные НИУ ВШЭ, согласно которым по причине небольшого размера выплат большинство студентов вынуждены совмещать учебу и работу. Количество именных стипендий (их сумма обычно значительно выше) «несоизмеримо мало», по мнению депутатов.