В ГД предложили увеличить размер стипендий до прожиточного минимума
Депутаты фракции ЛДПР и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева внесли в Государственную думу законопроект, в котором предлагается официально увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального прожиточного минимума. Документ опубликован в думской базе.
Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что с 1 сентября 2024 г. в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 руб. в месяц, еще меньше – в учреждениях среднего специального образования. Они привели данные НИУ ВШЭ, согласно которым по причине небольшого размера выплат большинство студентов вынуждены совмещать учебу и работу. Количество именных стипендий (их сумма обычно значительно выше) «несоизмеримо мало», по мнению депутатов.
Одной из причин остается невысокий уровень финансирования в этой сфере, а именно объем расходов на образование, равный 0,9% ВВП страны, тогда как минимально приемлемым уровнем считается 5% этого показателя. В связи с этим авторы законопроекта предлагают повысить обязательный уровень стипендии.
24 июня президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 г. Доходная и расходная части были актуализированы с учетом текущей экономической части. Глава Минфина России Антон Силуанов пояснял, что дополнительные средства, которые получены за счет роста ненефтегазовых доходов, будут направлены на повышение социальных выплат. Это касается в том числе индексации стипендий, зарплат бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, пенсий и др.