Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 год

Доходы бюджета составят 38,5 трлн руб., или 17,4% ВВП, – это на 4,4%, или на 1,78 трлн руб., меньше по сравнению с прежней суммой. Расходы бюджета – 42,298 трлн руб. после прежних 41,4 трлн руб. Дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.