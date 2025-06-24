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Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 год

Доходы снижены на 4%, дефицит ожидается на уровне 3,8 трлн рублей
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 г. – доходы бюджета на текущий год снижены на 4%. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Доходы бюджета составят 38,5 трлн руб., или 17,4% ВВП, – это на 4,4%, или на 1,78 трлн руб., меньше по сравнению с прежней суммой. Расходы бюджета – 42,298 трлн руб. после прежних 41,4 трлн руб. Дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит сохранится на уровне 12,1 трлн руб. Прогноз цены на нефть в 2025 г. снижен с $69,7 до $56 за барр. Прогноз по курсу доллара скорректирован с 96,5 до 94,3 руб.

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. в ноябре 2024 г. Согласно положениям документа, доходы бюджета на 2026 г. ожидаются в 41,84 трлн руб., расходы – в 44,02 трлн руб., дефицит – 2,18 трлн руб. В 2027 г. доходы – в 43,15 трлн руб., расходы – в 45,91 трлн руб., дефицит – 2,76 трлн руб.

Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд, или 55,5 млрд евро. На начало 2027 г. – 34,046 трлн руб. внутреннего и $59,2 млрд, или 53,4 млрд евро, внешнего. На 2028 г. – 39,005 трлн руб. внутреннего и $56,5 млрд, или 50,9 млрд евро, внешнего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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