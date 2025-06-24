Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 год

Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 годДоходы снижены на 4%, дефицит ожидается на уровне 3,8 трлн рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 г. – доходы бюджета на текущий год снижены на 4%. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Доходы бюджета составят 38,5 трлн руб., или 17,4% ВВП, – это на 4,4%, или на 1,78 трлн руб., меньше по сравнению с прежней суммой. Расходы бюджета – 42,298 трлн руб. после прежних 41,4 трлн руб. Дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.
Ненефтегазовый дефицит сохранится на уровне 12,1 трлн руб. Прогноз цены на нефть в 2025 г. снижен с $69,7 до $56 за барр. Прогноз по курсу доллара скорректирован с 96,5 до 94,3 руб.
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. в ноябре 2024 г. Согласно положениям документа, доходы бюджета на 2026 г. ожидаются в 41,84 трлн руб., расходы – в 44,02 трлн руб., дефицит – 2,18 трлн руб. В 2027 г. доходы – в 43,15 трлн руб., расходы – в 45,91 трлн руб., дефицит – 2,76 трлн руб.
Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд, или 55,5 млрд евро. На начало 2027 г. – 34,046 трлн руб. внутреннего и $59,2 млрд, или 53,4 млрд евро, внешнего. На 2028 г. – 39,005 трлн руб. внутреннего и $56,5 млрд, или 50,9 млрд евро, внешнего.