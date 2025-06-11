Госдума приняла закон об изменениях в госбюджете на 2025 год

Согласно поправкам, доходы бюджета России в текущем году составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.