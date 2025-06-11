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Госдума приняла закон об изменениях в госбюджете на 2025 год

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, доходы бюджета России в текущем году составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.

28 мая Госдума приняла документ в первом чтении. 10 июня законопроект был принят во втором чтении. Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук говорил, что изменения направлены на актуализацию доходной и расходной частей бюджета с учетом нынешней экономической ситуации. Кроме того, предусмотрено перераспределение межбюджетных трансфертов между регионами без существенного изменения общего объема финансирования.

Министр финансов Антон Силуанов пояснял, что дополнительные средства, которые получены за счет роста ненефтегазовых доходов, будут направлены на повышение социальных выплат. Это включает индексацию зарплат бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, пенсий, стипендий и др. Законопроект также учитывает актуальные прогнозы цен на нефть.

В начале мая Минфин объяснил логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 г. Уточнялось, что они связаны с изменением цен на нефть и исходят из принципов бюджетного правила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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