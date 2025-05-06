Минфин объяснил логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 году

Минфин консервативно подходит к бюджетному правилу и формированию резервов для демпфирования шока снижения цены нефть, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Министерство, с одной стороны, сохраняет логику, а с другой – каждый год меняет параметры БП, что снижает эффективность системы и требует реакции Банка России на изменения, поясняет он. Минфин пытается сохранить «подушку» на случай просадки мировой цены нефти, в то же время есть неопределенность в том, в какой форме и сколько хранить резервов в условиях меняющегося мира, продолжает эксперт. При этом повышение тарифов темпами, опережающими инфляцию, станет сильным проинфляционным фактором и приведет к более длительному периоду высоких реальных ставок, уверен он. Эта мера ударит по инвестициям и росту потенциала экономики, а также увеличит зависимость бюджета от ренты, добавляет эксперт.