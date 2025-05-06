Минфин объяснил логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 году

Минфин объяснил логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 годуВнесенные корректировки находятся в рамках бюджетного правила
Предложенные Минфином корректировки параметров федерального бюджета в основном связаны с изменением цен на нефть и исходят из логики бюджетного правила. Об этом глава министерства Антон Силуанов рассказал на журналистам в ходе брифинга. «Самое главное в этих корректировках – то, что мы придерживались бюджетного правила: объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов. Такой прирост составил 829 млрд руб. На эту сумму мы и увеличили наши плановые расходы», – отметил он. Рост затрат, по словам Силуанова, связан в основном с высокими процентными ставками, которые влияют на субсидирование процентных расходов по льготным кредитам, в первую очередь по льготной ипотеке. Также возросшие затраты касаются «силового блока и ряда других первоочередных задач», добавил он. Предложенные Минфином весенние поправки Силуанов охарактеризовал как предварительные и первоочередные.
Минфин подготовил изменения в показатели федерального бюджета на 2025 г. – поправки уже одобрило правительство, сообщала пресс-служба министерства 30 апреля. Согласно новому прогнозу, доходы федерального бюджета будут меньше и составят 38,506 трлн руб. по сравнению с 40,3 трлн руб., которые запланированы действующим законом. Дефицит казны окажется втрое выше – 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП) вместо 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП). Расходы, по новому прогнозу ведомства, составят 42,298 трлн руб. (текущие параметры предусматривают 41,47 трлн руб.). Минфин рассчитывает, что поправки в бюджет на 2025 г. будут приняты парламентом до конца июня. После подготовки бюджета на 2026-2028 гг. министерство уточнит прогноз по текущему году. «Осенью выйдем уже с окончательными поправками, которые точно расставят уже все наши приоритеты в 2025 г.», – указал Силуанов.
Как пояснил Силуанов журналистам, дефицит увеличился до уровня прошлого года (в 2024 г. он составил 3,47 трлн руб.). Нефтегазовые доходы будут ниже на 2,6 трлн руб., чем запланировано в действующем законе (оценка скорректирована с 10,94 трлн руб. до 8,3 трлн руб.), а ненефтегазовые окажутся выше (30,19 трлн руб. по сравнению с 29,36 трлн руб.), добавил министр. Министерство будет оценивать ситуацию на внешних рынках, в том числе и в российской экономике, указал Силуанов.
В этом году ожидаются более низкие цены на нефть и более крепкий рубль. Прогноз правительства по цене на российскую нефть снижен с $69,7 до $56 за 1 барр., ожидания по курсу рубля скорректированы с 96,5 до 94,3 руб. за $1. Рост ненефтегазовых доходов произойдет преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей, отмечало министерство ранее.
Показатели ненефтегазовых доходов, по словам Силуанова, пока укладываются в плановые значения и даже частично опережают их. Например, по оперативным данным Минфина, за четыре месяца текущего года, поступления от НДС составили 3 трлн руб., что выше плана министерства на 1%. Налог на прибыль принес в федеральную казну 1,3 трлн руб. вместо ожидаемых 1,1 трлн – таким образом, оказавшись выше прогноза примерно на 12 %, рассказал Силуанов. Динамика доходов от НДФЛ также пока складывается выше плана – за январь-апрель федеральный бюджет поступило 65 млрд вместо ожидаемых 56 млрд руб. (основная часть от этого налога направляется в региональные и муниципальные бюджеты. – «Ведомости»), добавил он.
По словам министра, Минфин по итогам года планирует использовать 4,47 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «В целом по году мы рассчитываем, исходя из тех прогнозных данных, которые нам дало Минэкономразвития, [...] что мы используем средства ФНБ на 4,47 млрд руб. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов у нас не предполагается», – сказал он. Кроме того, Минфин не рассматривает в качестве дополнительного источника доходов предлагаемую им программу приватизации, которая сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Если предложения министерства будут поддержаны, то средства от продажи долей, акций, планируется направить на развитие этих компаний, уточнил Силуанов.
Несмотря на рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов Минфин не планирует в этом году прибегать и к «неординарным» фискальным мерам для пополнения доходной части казны, подчеркнул Силуанов. Он добавил, что к подобным налоговым решениям бизнес обычно относится негативно и просит их вводить только после обсуждения и с начала финансового года. «В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения», – подчеркнул министр.
В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено, подчеркнул Силуанов. В конце апреля во время выступления на расширенной коллегии Минфина министр сообщил, что действующая цена отсечения в $60/барр. больше не «отвечает вызовам времени», а бюджетное правило (БП) необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков». Текущая ситуация в мире требует уделять особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики, подчеркивал он. Для этого, по его словам, необходимо довести ликвидные активы фонда национального благосостояния (ФНБ) до уровня «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке».
Опрошенные ранее «Ведомостями» аналитики называли в качестве оптимальной цены отсечения $50/баррель. По мнению старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, значение в $55/барр. принесет «примерную неизменность величины фонда», а $50/барр. – его постепенное накопление на горизонте 4–5 лет.
Предсказуемость бюджетной политики
Сохранение логики бюджетного правила делает бюджетную политику более предсказуемой для рынка и для Банка России (в первую очередь его монетарной политики), а сам бюджет сохраняет структурно сбалансированным, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Само изменение параметров не приведет к повышению инфляции, однако такой эффект может оказать решение правительства о более высокой индексации регулируемых цен и тарифов на 2026-2027 гг., полагает он. Например, средняя индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2026 г. возрастет до 9,8% с прогнозировавшихся в сентябре 5,4%, также увеличится индексация тарифов РЖД, тарифы на передачу электроэнергии, индексация цен на газ, отмечает Васильев.
Характер изменений формально соответствует логике бюджетного правила: дополнительные расходы финансируются за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, а расширенный нефтегазовый дефицит из-за более низких цен на нефть «самофинансируется» за счет продаж валюты и золота из ФНБ, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Если все это соблюдается, то изменения должны быть в целом нейтральны для инфляции, добавила она. При этом инфляционные риски связаны с возможным резким ослаблением рубля вследствие низких цен на нефть, а также с более высоким уровнем ненефтегазового дефицита. Кроме того, в перспективе возможны такие способы повышения доходов бюджета, которые могут иметь проинфляционное влияние, например, увеличение пошлин, утильсбора, корректировка параметров нефтегазового демпфера, продолжает она.
Минфин консервативно подходит к бюджетному правилу и формированию резервов для демпфирования шока снижения цены нефть, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Министерство, с одной стороны, сохраняет логику, а с другой – каждый год меняет параметры БП, что снижает эффективность системы и требует реакции Банка России на изменения, поясняет он. Минфин пытается сохранить «подушку» на случай просадки мировой цены нефти, в то же время есть неопределенность в том, в какой форме и сколько хранить резервов в условиях меняющегося мира, продолжает эксперт. При этом повышение тарифов темпами, опережающими инфляцию, станет сильным проинфляционным фактором и приведет к более длительному периоду высоких реальных ставок, уверен он. Эта мера ударит по инвестициям и росту потенциала экономики, а также увеличит зависимость бюджета от ренты, добавляет эксперт.
Ситуация с НГД не настолько критична, чтобы менять цену отсечения уже в этом году, уверен Васильев. Кроме того, возможное изменение цены отсечения в 2024 г. повлекло бы значительное сокращение уже расписанных госрасходов, что может быть труднореализуемо, считает он.
Фискальная политика осталась прежней и точно соответствует действуюшему бюджетному правилу, подчеркнул главный аналитик УК ПСБ Александр Головцов. Вероятно, при текущей ситуации с нефтью и рублем возможно было немного отойти от правила в сторону консерватизма, считает он. Сдерживание бюджетных расходов ускорит переход к смягчению ДКП и увеличит его масштабы, полагает Головцов.
В подготовке статьи участвовали Анастасия Бойко и Екатерина Литова