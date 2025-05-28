Госдума поддержала изменения в госбюджете на 2025 год
Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Согласно предложенным поправкам, доходы бюджета РФ в 2025 г. составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано, прежде всего, с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.
Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что изменения направлены на актуализацию как доходной, так и расходной частей бюджета с учетом текущей экономической ситуации. Также предусмотрено перераспределение межбюджетных трансфертов между регионами без существенного изменения общего объема финансирования.
Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что дополнительные средства, полученные за счет роста ненефтегазовых доходов, будут направлены на повышение социальных выплат. Это включает индексацию зарплат бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, пенсий, стипендий и других выплат.
«Общий объем расходов федерального бюджета увеличен на 829,3 млрд руб. – то есть на сумму прироста ненефтегазовых доходов», – заявил Силуанов.
Кроме того, законопроект учитывает актуальные прогнозы цен на нефть.
6 мая Минфин объяснил логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 г. Пояснялось, что внесенные корректировки находятся в рамках бюджетного правила.