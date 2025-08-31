Тренер Жиль Сервара завершил восьмилетнее сотрудничество с теннисистом Медведевым
Французский тренер Жиль Сервара объявил о завершении сотрудничества с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Подходит к концу наше фантастическое совместное восьмилетнее приключение. Как символическое подмигивание жизни, именно после этого турнира мы заканчиваем наше сотрудничество», – написал тренер.
Новость появилась после поражения Медведева в первом круге US Open, где он уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
28 августа Медведев был оштрафован Открытым чемпионатом США на $42 500 за эмоциональную реакцию во время поражения в первом раунде.