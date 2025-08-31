Суд в Москве ограничил доступ к сервису премиальных авто Wheely

Сервис премиального такси Wheely был основан в 2010 г. в Лондоне, позже его владелец Антон Чиркунов открыл филиал и в Москве. В отличие от других агрегаторов, сервис не сотрудничал с другими таксопарками, а предлагал пользователям свои машины премиум-класса.