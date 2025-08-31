Газета
Главная / Общество /

Суд в Москве ограничил доступ к сервису премиальных авто Wheely

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных автомобилей с водителями Wheely из-за нарушений антитеррористических требований. Об этом сообщил ТАСС.

Суд удовлетворил заявление прокурора и принял меры предварительной защиты, ограничив доступ к информации о сервисе как на официальном сайте, так и в мобильном приложении, включая платформу AppStore. Нарушение связано с несоблюдением требований в сфере противодействия терроризму.

Согласно постановлению, у диспетчерских служб и перевозчиков легковых такси есть обязательство ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) в режиме онлайн. Эти меры направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров. Лица, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси, должны соответствовать установленным нормативам безопасности.

В июле 2022 г. Роскомнадзор внес сайт сервиса премиального такси Wheely в единый реестр запрещенной информации.

Сервис премиального такси Wheely был основан в 2010 г. в Лондоне, позже его владелец Антон Чиркунов открыл филиал и в Москве. В отличие от других агрегаторов, сервис не сотрудничал с другими таксопарками, а предлагал пользователям свои машины премиум-класса. 

