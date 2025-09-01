В России ввели новые противопоказания к вождению автомобиля
В России вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Согласно новым правилам, запрещено садиться за руль автомобилистам с определенными аномалиями зрения и психическими расстройствами.
Соответствующий документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в апреле. В перечень вошли такие противопоказания, как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также запрет коснулся водителей с частичной цветовой слепотой и искаженным восприятием красного и зеленого цветов.
С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла. Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси.