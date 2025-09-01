В России ввели новые противопоказания к вождению автомобиля

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла. Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси.