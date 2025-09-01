Соцфонд начал прием заявок студенток на пособия по беременности и родам
Социальный фонд начал принимать заявки от студенток на оформление пособия по беременности и родам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на фонд.
Для заявок был открыт электронный сервис, с помощью которого можно обратиться за выплатой онлайн. Сервис работает на портале «Госуслуги». Заявки также можно подать через клиентские службы фонда и МФЦ.
Вместе с тем, следует очно представить справку о беременности из медорганизации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам. Решение о назначении выплат фонд примет в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и документов. В отдельных случаях срок может быть продлен до 20 рабочих дней. После назначения средства поступят на счет студентки в течение пяти рабочих дней.
Как отметили в фонде, теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе.
Госдума в июле приняла закон об увеличении пособия для беременных студенток. Теперь его размер будет равен 100% регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии. До этого студентки получали выплату по размеру стипендии за 140 дней отпуска по беременности и родам – до 23 333 руб. После вступления закона в силу средний размер пособия увеличится до 90 202 руб.