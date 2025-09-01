Соцфонд начал прием заявок студенток на пособия по беременности и родам

Вместе с тем, следует очно представить справку о беременности из медорганизации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам. Решение о назначении выплат фонд примет в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и документов. В отдельных случаях срок может быть продлен до 20 рабочих дней. После назначения средства поступят на счет студентки в течение пяти рабочих дней.