Количество погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 800
Число погибших в результате землетрясения на востоке Афганистана увеличилось до 800. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид, передает Al Jazeera.
Из-за подземных толчков также пострадали 2500 человек. Он допустил, что число жертв может вырасти по мере проведения спасательных работ.
31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Изначально сообщалось о 622 жертвах стихийного бедствия и более 1500 пострадавших. Reuters писало, что страна подвержена разрушительным землетрясениям, особенно в горной системе Гиндукуш, в которой встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.
В октябре 2023 г. после разрушительного землетрясения магнитудой 6,3 в Афганистане погибли более 2500 человек, еще свыше 9200 пострадали. Тогда после стихийного бедствия оказались разрушены почти 2000 зданий.