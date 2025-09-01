Количество погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 800

31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Изначально сообщалось о 622 жертвах стихийного бедствия и более 1500 пострадавших. Reuters писало, что страна подвержена разрушительным землетрясениям, особенно в горной системе Гиндукуш, в которой встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.