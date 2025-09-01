Газета
Главная / Общество /

Суд оштрафовал жительницу Москвы за репост мультика про Дональда Дака

Ведомости

Бабушкинский суд Москвы назначил жительнице столицы штраф в размере 1500 руб. за репост во «Вконтакте» мультфильма Disney про Дональда Дака, высмеивающего Гитлера. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, москвичку признали виновной по делу о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП). Название мультфильма не уточняется.

Всего на женщину составили девять протоколов за видео во «Вконтакте», на большей части из которых фигурируют свастики, на одной видеозаписи запечатлен рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев). Общая сумма штрафов составила 13 500 руб. Обвиняемая не присутствовала на заседании суда.

15 мая суд в Новгородской области признал мем с лягушонком Пепе экстремистской символикой. Суд оштрафовал на 1500 руб. жителя региона по статье о пропаганде и демонстрации символики экстремистских организаций либо символики, пропаганда которой запрещена в РФ (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

В материалах дела говорится, что он опубликовал во «Вконтакте» изображение символа международного движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

