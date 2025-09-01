Суд оштрафовал жительницу Москвы за репост мультика про Дональда Дака

Всего на женщину составили девять протоколов за видео во «Вконтакте», на большей части из которых фигурируют свастики, на одной видеозаписи запечатлен рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев). Общая сумма штрафов составила 13 500 руб. Обвиняемая не присутствовала на заседании суда.