Суд в Великом Новгороде признал мем с лягушонком Пепе экстремистской символикой

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 г. подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. В ноябре 2023 г. Верховный суд РФ признал экстремистским движение ЛГБТ и запретил его деятельность в РФ. Иск был подан Минюстом РФ.