Суд в Великом Новгороде признал мем с лягушонком Пепе экстремистской символикой
Новгородский райсуд Новгородской области признал мем с лягушонком Пепе экстремистской символикой. Это следует из решения по административному нарушению, размещенного в картотеке суда.
Новгородский суд оштрафовал на 1500 руб. жителя региона Георгия Резанкова по статье о пропаганде и демонстрации символики экстремистских организаций либо символики, пропаганда которой запрещена в РФ (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).
Согласно материалам дела, Резанков разместил в соцсети «В контакте» изображение символа международного движения ЛГБТ
В папке фотографии на странице обнаружено изображение «персонажа, представляющего собой антропоморфическую лягушку из комиксов, на голову которой надет шестицветный парик». Также при осмотре страницы было зафиксировано изображение «предположительно Клары Цеткин и Розы Люксембург, на которой имеется изображение шестицветного флага».
15 мая стало известно о задержании в Москве сотрудников издательства «Индивидуум принт». Они стали фигурантами дела о пропаганде ЛГБТ . По версии следствия, в период с 2023 по 2024 г. трое сотрудников «Индивидуум принта» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 г. подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. В ноябре 2023 г. Верховный суд РФ признал экстремистским движение ЛГБТ и запретил его деятельность в РФ. Иск был подан Минюстом РФ.