Газета
Телеграм
/ Общество

Суд в Великом Новгороде признал мем с лягушонком Пепе экстремистской символикой

Ведомости

Новгородский райсуд Новгородской области признал мем с лягушонком Пепе экстремистской символикой. Это следует из решения по административному нарушению, размещенного в картотеке суда.

Новгородский суд оштрафовал на 1500 руб. жителя региона Георгия Резанкова по статье о пропаганде и демонстрации символики экстремистских организаций либо символики, пропаганда которой запрещена в РФ (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, Резанков разместил в соцсети «В контакте» изображение символа международного движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – флага, состоящего из шести цветов.

В папке фотографии на странице обнаружено изображение «персонажа, представляющего собой антропоморфическую лягушку из комиксов, на голову которой надет шестицветный парик». Также при осмотре страницы было зафиксировано изображение «предположительно Клары Цеткин и Розы Люксембург, на которой имеется изображение шестицветного флага».

15 мая стало известно о задержании в Москве сотрудников издательства «Индивидуум принт». Они стали фигурантами дела о пропаганде ЛГБТ . По версии следствия, в период с 2023 по 2024 г. трое сотрудников «Индивидуум принта» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 г. подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. В ноябре 2023 г. Верховный суд РФ признал экстремистским движение ЛГБТ и запретил его деятельность в РФ. Иск был подан Минюстом РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных