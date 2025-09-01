Военные Таиланда задержали шедшее из России судно у побережья Пхукета
Военно-морские силы Таиланда перехватили российское судно в территориальных водах неподалеку от Пхукета, пишет издание The Thaiger.
По данным издания, речь идет о рыболовном судне Blene под флагом Вануату. Оно вошло в воды Таиланда около 01:00 по местному времени, двигаясь со скоростью около 3 узлов (5,6 км/ч). Попытка установить связь оказалась безуспешной, после чего корабль перехватили в 20 морских милях (37 км) от побережья.
При осмотре на борту не нашли рыболовных снастей, улова или запрещенных предметов. Капитан сообщил, что судно направлялось из России в Бангладеш для продажи, покинув российский порт более месяца назад.
Тайские военные заявили, что продолжат следить за судном до тех пор, пока оно не покинет территориальные воды страны.
11 апреля сообщалось, что силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, следовавший в Россию. Там обнаружили и зафиксировали около 40 нарушений, которые касались документации, системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям и технических неисправностей. Освободили его лишь 26 апреля.