Военные Таиланда задержали шедшее из России судно у побережья Пхукета

По данным издания, речь идет о рыболовном судне Blene под флагом Вануату. Оно вошло в воды Таиланда около 01:00 по местному времени, двигаясь со скоростью около 3 узлов (5,6 км/ч). Попытка установить связь оказалась безуспешной, после чего корабль перехватили в 20 морских милях (37 км) от побережья.