Главная / Общество /

Футболист Дуглас Сантос отказался от спортивного гражданства России

Ведомости

Защитник петербургского клуба «Зенит» Дуглас Сантос вернул себе бразильское спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Сантос выступает в России с лета 2019 г. В июле 2024 г. «Зенит» продлил контракт с защитником до завершения сезона 2026/27 и предложил ему получить гражданство России после пяти лет пребывания в стране. В октябре прошлого года Сантос стал обладателем российского гражданства и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В ноябре 2024 г. ФИФА официально разрешила Сантосу выступать за российскую сборную. С тех пор он не провел ни одного матча за национальную команду. 28 февраля 2025 г. Федерация футбола Бразилии опубликовала расширенную заявку на ближайшие матчи отборочного цикла ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной. В список попали два представителя «Зенита» – Сантос и Луис Энрике. Защитник также вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские встречи против команд Замбии и Гренады.

Спортивный юрист Юрий Зайцев говорил, что если Сантос попросится в сборную Бразилии, то тогда он навсегда утратит возможность сыграть за российскую сборную и будет считаться легионером.

