Футболист Дуглас Сантос отказался от спортивного гражданства России

В ноябре 2024 г. ФИФА официально разрешила Сантосу выступать за российскую сборную. С тех пор он не провел ни одного матча за национальную команду. 28 февраля 2025 г. Федерация футбола Бразилии опубликовала расширенную заявку на ближайшие матчи отборочного цикла ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной. В список попали два представителя «Зенита» – Сантос и Луис Энрике. Защитник также вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские встречи против команд Замбии и Гренады.