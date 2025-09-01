Футболист Дуглас Сантос отказался от спортивного гражданства России
Защитник петербургского клуба «Зенит» Дуглас Сантос вернул себе бразильское спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сантос выступает в России с лета 2019 г. В июле 2024 г. «Зенит» продлил контракт с защитником до завершения сезона 2026/27 и предложил ему получить гражданство России после пяти лет пребывания в стране. В октябре прошлого года Сантос стал обладателем российского гражданства и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В ноябре 2024 г. ФИФА официально разрешила Сантосу выступать за российскую сборную. С тех пор он не провел ни одного матча за национальную команду. 28 февраля 2025 г. Федерация футбола Бразилии опубликовала расширенную заявку на ближайшие матчи отборочного цикла ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной. В список попали два представителя «Зенита» – Сантос и Луис Энрике. Защитник также вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские встречи против команд Замбии и Гренады.
Спортивный юрист Юрий Зайцев говорил, что если Сантос попросится в сборную Бразилии, то тогда он навсегда утратит возможность сыграть за российскую сборную и будет считаться легионером.