Кравцов в День знаний оценил школьные пирожки
Министр просвещения Сергей Кравцов 1 сентября посетил обновленную школьную столовую и попробовал пирожки с картошкой.
«Лучше, чем в каких-то ресторанах», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Минпросвещения подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина в школах организовано бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
В Госдуму 20 августа внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех школьников. Авторы инициативы считают, что это поможет избежать многих хронических заболеваний у детей, которые возникают из-за отсутствия регулярного питания. Сейчас бесплатные обеды предоставляются учащимся 1–4-х классов, детям из многодетных семей, сиротам и школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Остальные ученики оплачивают питание самостоятельно.