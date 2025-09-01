Кравцов в День знаний оценил школьные пирожки

В Госдуму 20 августа внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех школьников. Авторы инициативы считают, что это поможет избежать многих хронических заболеваний у детей, которые возникают из-за отсутствия регулярного питания. Сейчас бесплатные обеды предоставляются учащимся 1–4-х классов, детям из многодетных семей, сиротам и школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Остальные ученики оплачивают питание самостоятельно.