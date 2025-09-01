Правительство утвердило правила субсидирования программы «Земский тренер»

Размер выплат составит 2 млн руб. для Дальнего Востока и новых регионов и 1 млн руб. – для остальных субъектов страны. Запуск программы намечен на 2025 г. в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, а с 2026 г. она распространится на всю страну.