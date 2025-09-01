Правительство утвердило правила субсидирования программы «Земский тренер»
Правительство России утвердило правила предоставления выплат в рамках программы «Земский тренер». О решении сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 1 сентября во время визита в Лопатинскую школу Калужской области.
По программе специалисты по физкультуре и спорту, переезжающие на работу в города и села с населением до 50 000 человек, смогут получить единовременную выплату.
Поддержка будет доступна для специалистов с высшим или средним профильным образованием, которые заключат договор на полный рабочий день и обязуются проработать не менее пяти лет.
Размер выплат составит 2 млн руб. для Дальнего Востока и новых регионов и 1 млн руб. – для остальных субъектов страны. Запуск программы намечен на 2025 г. в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, а с 2026 г. она распространится на всю страну.
23 июля вице-премьер Татьяна Голикова отмечала эффективность аналогичных проектов – «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ее словам, за два года благодаря этим инициативам количество врачей в стране увеличилось более чем на 16 000.