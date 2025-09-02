В Ростове-на-Дону загорелись два многоэтажных дома после атаки БПЛА

По словам врио главы региона, в 19-этажном доме на улице Ткачева повредились фасад и кровля, однако эвакуация жителей не была необходимой. На улице Еляна получили повреждения фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. В течение ночи, отметил Слюсарь, к медработникам обратились за помощью четыре человека, в том числе ребенок. Специалисты не зафиксировали «серьезного вреда» для их здоровья после атаки.