В Ростове-на-Дону загорелись два многоэтажных дома после атаки БПЛА
Верхние этажи двух жилых домов загорелись в результате ударов вооруженных сил Украины в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам врио главы региона, в 19-этажном доме на улице Ткачева повредились фасад и кровля, однако эвакуация жителей не была необходимой. На улице Еляна получили повреждения фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. В течение ночи, отметил Слюсарь, к медработникам обратились за помощью четыре человека, в том числе ребенок. Специалисты не зафиксировали «серьезного вреда» для их здоровья после атаки.
При этом оперативники обнаружили нарезорвавшийся снаряд в одной из квартир, поэтому началась эвакуация 320 жителей дома. Для населения оборудован пункт временного размещения.
В ночь на 31 августа в Ростовской области было сбито восемь украинских беспилотников, по данным Минобороны. Тогда, по данным Слюсаря, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе. Разрушений и пострадавших выявлено не было.