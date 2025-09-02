Родственники исполнителей теракта в «Крокусе» отказались от общения с ними
У родственников фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» нет желания общаться с ними, передает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
«Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться», – отметил собеседник агентства. Он рассказал, что только один раз адвокат подавал ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям для своего обвиняемого.
В начале августа стало известно, что террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (является структурным подразделением «Исламского государства», обе структуры запрещены в РФ), виновная в совершении теракта в «Крокусе», зарабатывала с помощью преступной деятельности. Деньги, получаемые террористами, направлялись на оплату аренды жилья, приобретение оружия, боеприпасов к нему, средств маскировки, связи и др.
4 августа Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам на шесть месяцев до 7 января 2026 г. Теракт произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.