ТАСС: совершившая теракт в «Крокусе» группировка зарабатывала криминалом

4 августа Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе» на шесть месяцев до 7 января 2026 г. В тот же день суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в закрытом режиме. Слушания проходили в здании Мосгорсуда из-за его большей вместительности.