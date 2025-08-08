ТАСС: совершившая теракт в «Крокусе» группировка зарабатывала криминалом
Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (является структурным подразделением «Исламского государства», обе структуры запрещены в РФ), осуществившая теракт в концертном зале «Крокус сити холл», получала финансирование за счет преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В материалах дела говорится, что в распоряжении «Вилаят Хорасан» находились денежные средства, заработанные преступным путем. Они использовались для поддержания деятельности организации, а также для совершения преступлений. В частности, члены группировки направляли эти средства на оплату арендуемого жилища, приобретение оружия, боеприпасов к нему, средств маскировки, связи и др.
4 августа Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе» на шесть месяцев до 7 января 2026 г. В тот же день суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в закрытом режиме. Слушания проходили в здании Мосгорсуда из-за его большей вместительности.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. По официальной версии СК РФ, преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
3 августа стало известно, что 70 из 149 погибших при нападении террористов скончались не от огнестрельных ранений, а из-за ожогов дыхательных путей и отравления угарным газом в результате пожара. Остальные погибшие либо получили смертельные ранения, либо причина их смерти неизвестна. Всего в опасности были примерно 2000 посетителей концертного зала.