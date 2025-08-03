Почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла от пожара
Согласно материалам уголовного дела, из 149 человек, погибших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле», 70 скончались не от огнестрельных ранений, а вследствие пожара. Как сообщает ТАСС, у этих жертв зафиксированы ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.
Остальные погибшие получили огнестрельные ранения, либо причина их смерти остается неустановленной. По данным следствия, в момент нападения в опасности оказались около 2000 посетителей концертного зала.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четверо преступников открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерта группы «Пикник». 149 человек погибли в результате нападения, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.
31 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, который погиб при атаке террористов в концертном зале «Крокус сити холл». Гусейнов получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», указано в документе. Во время нападения террористов он спас женщину, закрыв ее собой от обстрелов.