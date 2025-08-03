Почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла от пожара

31 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, который погиб при атаке террористов в концертном зале «Крокус сити холл». Гусейнов получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», указано в документе. Во время нападения террористов он спас женщину, закрыв ее собой от обстрелов.