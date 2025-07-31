Путин наградил принявшего на себя огонь при теракте в «Крокусе» орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, который погиб при атаке террористов в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Гусейнов получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», указано в документе. По информации, распространившейся в СМИ, во время нападения террористов он спас женщину, закрыв ее собой от обстрелов.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четверо преступников открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерта группы «Пикник». 149 человек погибли в результате нападения, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.