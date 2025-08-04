Суд рассмотрит дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

В конце июля ТАСС со ссылкой на материале дела сообщил, что перед нападением трое террористов употребили наркотики, чтобы заглушить страх. В крови только одного, четвертого, преступника не было найдено следов наркотиков. Именно он стал единственным, кто раскаялся в содеянном, помимо того что признал свою вину в полном объеме.