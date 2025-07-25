Перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками

Кроме того, сами фигуранты в показаниях сообщали, что им якобы давали жидкость, содержащую наркотик, незадолго до нападения. Они говорили, что после ее употребления у них были галлюцинации. В крови только одного из преступников не было найдено наркотических веществ. Им стал Шамсидин Фаридуни, который не только дал полные признательные показания, но и раскаялся в совершении теракта.