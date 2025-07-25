Перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками
Трое преступников, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода, совершивших теракт в концертном зале «Крокус сити холл», употребили наркотик перед тем, как нападать на посетителей, передает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.
«По пути следования к месту совершения преступления Файзов М. З., Рачабализода С. М. и Мирзоев Д. Б. в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон», - указано в документах по делу.
Кроме того, сами фигуранты в показаниях сообщали, что им якобы давали жидкость, содержащую наркотик, незадолго до нападения. Они говорили, что после ее употребления у них были галлюцинации. В крови только одного из преступников не было найдено наркотических веществ. Им стал Шамсидин Фаридуни, который не только дал полные признательные показания, но и раскаялся в совершении теракта.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».