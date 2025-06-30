ТАСС: только один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном
Один из четырех преступников не только дал полные признательные показания, но и раскаялся в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Им стал Шамсидин Фаридуни, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Трое других исполнителей преступления Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев в полном объеме дали признательные показания, но их раскаяние не зафиксировано в материалах.
26-летний Фаридуни имеет гражданство Таджикистана и до происшествия жил со своей семьей в окрестностях Душанбе. Он был строителем, а после работал в лепешечной в Гиссаре. Фаридуни был в «Крокусе» несколько раз, чтобы спланировать теракт, однажды он попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник» – музыканты должны были выступать в день происшествия.
29 июня стало известно, что во время дачи показаний обвиняемые назвали заказчиком и организатором преступления Украину. Они сообщили, что члены экстремистского движения «Хорасан» (признано террористическим и запрещено в России) были лишь организаторами действий преступников. Заказ же сделала государственная структура Украины.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четыре террориста открыли огонь, в результате чего погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан, установил СК. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.