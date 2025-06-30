ТАСС: только один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

26-летний Фаридуни имеет гражданство Таджикистана и до происшествия жил со своей семьей в окрестностях Душанбе. Он был строителем, а после работал в лепешечной в Гиссаре. Фаридуни был в «Крокусе» несколько раз, чтобы спланировать теракт, однажды он попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник» – музыканты должны были выступать в день происшествия.