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Исполнители назвали Украину организатором теракта в «Крокусе»

Ведомости

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» в ходе допросов признались, что заказчиком и организатором преступления является Украина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на показания обвиняемых.

«Члены экстремистского движения "Хорасан" (признано террористическим и запрещено в России) были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины», – заявил один из обвиняемых.

Фигуранты дела Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов также указали, что заказчиками теракта являются запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» и Украина. Они добавили, что их обманули, указав на совершение теракта в интересах веры, а не другой страны.

23 июня Следственный комитет (СК) России завершил расследование теракта в «Крокусе». Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что «преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан, установил СК. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.

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