Исполнители назвали Украину организатором теракта в «Крокусе»

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан, установил СК. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.