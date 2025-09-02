РАН: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

По данным мировой сети станций, на Земле официально начались планетарные магнитные бури. В ближайшие часы ожидается рост геомагнитного индекса, поскольку некоторые станции уже фиксируют бури уровня G2–G3. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.