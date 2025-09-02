РАН: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
По данным мировой сети станций, на Земле официально начались планетарные магнитные бури. В ближайшие часы ожидается рост геомагнитного индекса, поскольку некоторые станции уже фиксируют бури уровня G2–G3. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
Основная зона полярных сияний сформируется над скандинавскими странами и Канадой. Над территорией России полярный овал достаточной интенсивности образоваться не успеет, хотя отдельные наблюдения на северо-западе страны остаются возможными.
31 августа данные космических коронографов подтвердили выброс плазмы в направлении Земли после солнечной вспышки M2.76. Согласно предварительным расчетам, солнечное вещество должно было достигнуть орбиты Земли 2 сентября и вызвать магнитные бури уровня G2–G4.