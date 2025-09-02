Суд арестовал недвижимость старейшего издательства «Музыка»

Кроме того, суд запретил руководству «полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы», выплачивать дивиденды и выводить деньги. В то же время разрешается рассчитываться с кредиторами, контрагентами и выплачивать зарплату сотрудникам, чье положение нельзя ухудшать, к примеру, увольнять или менять условия трудовых договоров.