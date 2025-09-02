Газета
Главная / Общество /

Суд арестовал недвижимость старейшего издательства «Музыка»

Ведомости

Перовский суд Москвы наложил арест на имущество крупнейшего российского издательства в области музыкального искусства – АО «Издательство «Музыка». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Кроме того, суд запретил руководству «полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы», выплачивать дивиденды и выводить деньги. В то же время разрешается рассчитываться с кредиторами, контрагентами и выплачивать зарплату сотрудникам, чье положение нельзя ухудшать, к примеру, увольнять или менять условия трудовых договоров.

Суд также запретил выезд из России генеральному директору издательства, основателью фонда Петра Чайковского и председателю совета директоров издательств «П. Юргенсон» и «Гамма-пресс» Марку Зильберквиту. Аналогичное решение принято в отношении его близких, которые тоже являются ответчиками по иску. Суд наложил арест на их имущество.

Генпрокуратура требует передать государству старейшее издательство «Музыка»

Общество

29 августа «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции АО «Издательство «Музыка», основанного в 1918 г. Ответчиками по иску указаны Зильберквит, его супруга Елена и дочь делового партнера Анастасия Юргенсон.

По словам собеседника, проверка якобы незаконно приватизированного издательства проводилась лично по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Издательство ведет свою работу с XIX в. и за полтора столетия стало богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием народа России. 

