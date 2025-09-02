Суд арестовал недвижимость старейшего издательства «Музыка»
Перовский суд Москвы наложил арест на имущество крупнейшего российского издательства в области музыкального искусства – АО «Издательство «Музыка». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Кроме того, суд запретил руководству «полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы», выплачивать дивиденды и выводить деньги. В то же время разрешается рассчитываться с кредиторами, контрагентами и выплачивать зарплату сотрудникам, чье положение нельзя ухудшать, к примеру, увольнять или менять условия трудовых договоров.
Суд также запретил выезд из России генеральному директору издательства, основателью фонда Петра Чайковского и председателю совета директоров издательств «П. Юргенсон» и «Гамма-пресс» Марку Зильберквиту. Аналогичное решение принято в отношении его близких, которые тоже являются ответчиками по иску. Суд наложил арест на их имущество.
29 августа «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции АО «Издательство «Музыка», основанного в 1918 г. Ответчиками по иску указаны Зильберквит, его супруга Елена и дочь делового партнера Анастасия Юргенсон.
По словам собеседника, проверка якобы незаконно приватизированного издательства проводилась лично по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Издательство ведет свою работу с XIX в. и за полтора столетия стало богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием народа России.