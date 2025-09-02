Суд приговорил генерала Оглоблина к 9 годам колонии по делу о взятке

В апреле по этому делу был осужден еще один генерал – экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ – замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Его приговорили к 7 годам колонии за получение взяток на сумму 36 млн руб., а также лишили звания и запретили занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Сторона защиты заявляла, что Шамарин согласен с приговором и обжаловать его не намерен.