Суд приговорил генерала Оглоблина к 9 годам колонии по делу о взятке

Ведомости

Военный суд приговорил к 9 годам колонии экс-главу Управления планирования связи Вооруженных сил Александра Оглоблина за получение взятки в 12 млн руб. от пермского завода «Телта». Информацию «Ведомостям» подтвердил его адвокат Максим Довгань.

Также военного лишили звания генерал-майора запаса. Оглобин должен будет выплатить штраф в 12 млн руб.

Заседание проходило в закрытом режиме. Государственный обвинитель настаивал на 12 годах и 6 месяцах заключения с учетом предыдущего приговора Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 г.

В последнем слове Оглоблин признал вину, выразил раскаяние и просил суд о снисхождении. Но приговор вышел строгим. Генерал был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа).

Следствие установило, что в 2016–2021 гг. при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило с заводом «Телта» контракты на сумму более 1,2 млрд руб.

В апреле по этому делу был осужден еще один генерал –  экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ – замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Его приговорили к 7 годам колонии за получение взяток на сумму 36 млн руб., а также лишили звания и запретили занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Сторона защиты заявляла, что Шамарин согласен с приговором и обжаловать его не намерен.

