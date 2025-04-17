Суд приговорил генерала Шамарина к семи годам колонии по делу о крупной взятке

Шамарин был арестован 23 мая 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) – 36 млн руб. Деньги предназначались за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. По версии следствия, генерал получил взятку в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.