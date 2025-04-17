Суд приговорил генерала Шамарина к семи годам колонии по делу о крупной взятке
Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ – замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам лишения свободы по делу о получении крупной взятки. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.
Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также установлен запрет на госслужбу в течение семи лет, он был лишен воинского звания.
«Мы согласны с приговором, Шамарин сам согласен и готов мужественно нести наказание», – сказала адвокат. Защита не будет обжаловать приговор.
Прокурор просил наказание в виде 12 лет колонии и штрафа в 107 млн руб. Шелупахин указал, что если бы суд назначил такой срок, сторона защиты обжаловала бы его.
Шамарин был арестован 23 мая 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) – 36 млн руб. Деньги предназначались за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. По версии следствия, генерал получил взятку в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.