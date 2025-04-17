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/ Общество

Суд приговорил генерала Шамарина к семи годам колонии по делу о крупной взятке

Ведомости

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ – замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам лишения свободы по делу о получении крупной взятки. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также установлен запрет на госслужбу в течение семи лет, он был лишен воинского звания.

«Мы согласны с приговором, Шамарин сам согласен и готов мужественно нести наказание», – сказала адвокат. Защита не будет обжаловать приговор.

Прокурор просил наказание в виде 12 лет колонии и штрафа в 107 млн руб. Шелупахин указал, что если бы суд назначил такой срок, сторона защиты обжаловала бы его.

Шамарин был арестован 23 мая 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) – 36 млн руб. Деньги предназначались за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. По версии следствия, генерал получил взятку в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.

В ноябре 2024 г. Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В марте он выразил желание стать участником специальной военной операции. Его адвокаты тогда сообщили, что Минобороны рассматривает эту просьбу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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