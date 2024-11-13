Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке

Шамарин был арестован 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, взятку он получил в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.