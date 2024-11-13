Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке
Замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке и заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщили «РИА Новости».
Он обвиняется в получении взятки в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете.
Шамарин был арестован 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, взятку он получил в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.
Он был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба в 2021 г. До этого служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связям. Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.