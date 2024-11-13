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Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке

Ведомости

Замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке и заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщили «РИА Новости».

Он обвиняется в получении взятки в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете.

Шамарин был арестован 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, взятку он получил в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.

Он был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба в 2021 г. До этого служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связям. Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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