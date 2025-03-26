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Обвиняемый в коррупции генерал Шамарин захотел участвовать в спецоперации

Ведомости

Замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин выразил желание стать участником спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей его защиты.

«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на специальную военную операцию, чтобы послужить Родине», – цитирует агентство адвоката.

Защитники также сообщили, что в Минобороны рассматривают просьбу Шамарина.

Шамарин был взят под стражу 23 мая 2024 г. В июле того же года ТАСС сообщал со ссылкой на адвоката, что генерал отстранен от должности. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК) – 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. По версии следствия, он получил взятку в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. В Следственном комитете полагают, что впоследствии Шамарин потратил эти деньги на собственные нужды. В августе Шамарин признал вину по делу о взятке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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