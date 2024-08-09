Замглавы Генштаба Шамарин признал вину по делу о взятке

23 мая суд арестовал Шамарина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По информации ТАСС, Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций. «Шамарин частично признал вину – в получении 19 млн рублей», – сказал Дюкин.