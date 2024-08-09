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Замглавы Генштаба Шамарин признал вину по делу о взятке

Ведомости

Начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке, ранее его отстранили от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.

23 мая суд арестовал Шамарина.  Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По информации ТАСС, Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций. «Шамарин частично признал вину – в получении 19 млн рублей», – сказал Дюкин.

9 августа также освобожден из колонии экс-глава подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин после показаний на Шамарина. Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах. А также двое фигурантов дела генерала Шамарина признали вину и написали явку с повинной

«Речь идет о гендиректоре ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексее Высокове и главном бухгалтере компании Елене Гришиной. Они признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием», – сказал собеседник ТАСС.

Шамарину 52 года. Он был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба в 2021 г. До этого служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связям. Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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