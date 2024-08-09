Замглавы Генштаба Шамарин признал вину по делу о взятке
Начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке, ранее его отстранили от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.
23 мая суд арестовал Шамарина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По информации ТАСС, Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций. «Шамарин частично признал вину – в получении 19 млн рублей», – сказал Дюкин.
9 августа также освобожден из колонии экс-глава подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин после показаний на Шамарина. Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах. А также двое фигурантов дела генерала Шамарина признали вину и написали явку с повинной
«Речь идет о гендиректоре ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексее Высокове и главном бухгалтере компании Елене Гришиной. Они признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием», – сказал собеседник ТАСС.
Шамарину 52 года. Он был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба в 2021 г. До этого служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связям. Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.