Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Белгороде простились с ветераном Марией Колтаковой

Ведомости

В Преображенском кафедральном соборе Белгорода прошла церемония прощания с «железной бабушкой», ветераном Великой Отечественной войны Марией Колтаковой. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

31 августа Гладков и губернатор Воронежской областей Александр Гусев сообщили, что Колтакова умерла в возрасте 103 лет. Гусев выразил соболезнования и отметил ее заслуги во время Великой Отечественной войны.

Гладков напомнил, что Колтакова была почетным жителем Белгорода и Белгородской области. Он рассказал историю о том, как она в 1942 г. попала на фронт после прохождения курса медсестер. За время войны ветеран вынесла с поля боя 300 раненых бойцов, получила два ранения и контузию. Первую награду ей вручил лично командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Черняховский.

Колтакова участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Став 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России, она получила всероссийскую известность как «железная бабушка». Среди достижений ветерана – рекорд по селфи, прыжок с парашютом, полеты на воздушном шаре, дельталете и планере, погружение с дайверами, полеты в аэродинамической трубе, гонки на картинге и участие в джип-триале в качестве штурмана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных