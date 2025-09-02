В Белгороде простились с ветераном Марией Колтаковой
В Преображенском кафедральном соборе Белгорода прошла церемония прощания с «железной бабушкой», ветераном Великой Отечественной войны Марией Колтаковой. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
31 августа Гладков и губернатор Воронежской областей Александр Гусев сообщили, что Колтакова умерла в возрасте 103 лет. Гусев выразил соболезнования и отметил ее заслуги во время Великой Отечественной войны.
Гладков напомнил, что Колтакова была почетным жителем Белгорода и Белгородской области. Он рассказал историю о том, как она в 1942 г. попала на фронт после прохождения курса медсестер. За время войны ветеран вынесла с поля боя 300 раненых бойцов, получила два ранения и контузию. Первую награду ей вручил лично командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Черняховский.
Колтакова участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Став 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России, она получила всероссийскую известность как «железная бабушка». Среди достижений ветерана – рекорд по селфи, прыжок с парашютом, полеты на воздушном шаре, дельталете и планере, погружение с дайверами, полеты в аэродинамической трубе, гонки на картинге и участие в джип-триале в качестве штурмана.