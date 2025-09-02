В Белгороде простились с ветераном Марией Колтаковой

Гладков напомнил, что Колтакова была почетным жителем Белгорода и Белгородской области. Он рассказал историю о том, как она в 1942 г. попала на фронт после прохождения курса медсестер. За время войны ветеран вынесла с поля боя 300 раненых бойцов, получила два ранения и контузию. Первую награду ей вручил лично командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Черняховский.