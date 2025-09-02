Суд вынес приговор создателям неонацистской группировки «Белая масть»
Второй Западный окружной военный суд в Москве огласил приговор по делу о создании неонацистской группировки «Белая масть». Об этом сообщает ТАСС.
В числе осужденных – националист Николай Королев, уже приговоренный ранее к пожизненному лишению свободы, его супруга Вероника Королева, бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Алексей Белков, а также Артем Цепп и Марк Филиппов.
Суд признал их виновными и назначил наказания в диапазоне от шести лет до пожизненного заключения.
В сентябре 2023 г. МВД России совместно с органами безопасности, СК, ФСИН и Росгвардией задержало участников неонацистской группировки «Белая масть».
По данным ведомства, организация поддерживала связь с зарубежными праворадикальными организациями и готовила серию тяжких преступлений, направленных против интересов России. Оперативники задержали «активных участников криминального сообщества». Уточняется, что у некоторых из них есть судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экстремистской направленности.
Против них возбуждено уголовное дело по ст. 205.2, 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Фигуранты находятся под арестом.