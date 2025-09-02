Суд вынес приговор создателям неонацистской группировки «Белая масть»

По данным ведомства, организация поддерживала связь с зарубежными праворадикальными организациями и готовила серию тяжких преступлений, направленных против интересов России. Оперативники задержали «активных участников криминального сообщества». Уточняется, что у некоторых из них есть судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экстремистской направленности.