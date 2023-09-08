МВД задержало участников неонацистской группировки «Белая масть»
МВД России совместно с органами безопасности, СК, ФСИН и Росгвардией задержало участников неонацистской группировки «Белая масть». Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, организация поддерживала связь с зарубежными праворадикальными организациями и готовила серию тяжких преступлений, направленных против интересов России. Оперативники задержали «активных участников криминального сообщества». Уточняется, что у некоторых из них есть судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экстремистской направленности.
В ходе обысков у участников «Белой масти» правоохранители обнаружили нацистскую символику и литературу, а также изъяли, предположительно, холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 205.2, 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Фигуранты находятся под арестом.
30 августа Приморский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 10 октября администратора экстремистских групп «Белая масть» и «Московская группа взаимопомощи» в Telegram и «ВКонтакте» Марка Филиппова. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные организованной группой). Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, не позднее 25 февраля 2020 г. Филиппов и другие приверженцы националистических взглядов объединились в организованную группу «для совместного совершения преступлений террористической направленности». Для этого они создали экстремистские группы, в которых Филиппов публиковал «материалы с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности».
4 августа «РИА Новости» сообщили, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводили обыски у членов нацистской группировки «Белая масть», связанной с экстремистским «Русским добровольческим корпусом», который участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.