МВД задержало участников неонацистской группировки «Белая масть»

По данным следствия, не позднее 25 февраля 2020 г. Филиппов и другие приверженцы националистических взглядов объединились в организованную группу «для совместного совершения преступлений террористической направленности». Для этого они создали экстремистские группы, в которых Филиппов публиковал «материалы с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности».