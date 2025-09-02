Правительство одобрило освобождение от НДС займов в драгоценных металлах
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) операций с займами и вкладами в драгоценных металлах, сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Речь идет о поправках в ст.149 ч.2 Налогового кодекса РФ. Согласно проекту, от НДС будут освобождаться займы в слитках драгоценных металлов, вне зависимости от того, получил ли банк эти слитки во вклады или приобрел их самостоятельно.
Кроме того, предлагается освободить от налогообложения выплату процентов в драгоценных металлах. В пояснительной записке отмечается, что это позволит «создать равные экономические условия и повысить привлекательность вкладов» в таком формате, поскольку проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте уже не облагаются НДС.
Как указывается в документе, цель инициативы – исключить налоговые и судебные споры, связанные с обоснованностью неуплаты НДС банками при подобных операциях.
