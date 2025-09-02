Правительство одобрило освобождение от НДС займов в драгоценных металлах

Кроме того, предлагается освободить от налогообложения выплату процентов в драгоценных металлах. В пояснительной записке отмечается, что это позволит «создать равные экономические условия и повысить привлекательность вкладов» в таком формате, поскольку проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте уже не облагаются НДС.