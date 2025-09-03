Над Россией наблюдаются сильные полярные сияния
Над Россией начались интенсивные полярные сияния. Об этом сообщает Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Сообщается, что первый сильный пик был в промежутке с 20:50 до 21:00 мск. Сияния можно наблюдать в разных регионах страны: на Белом море, в Ленинградской области, в Новом Уренгое, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Также сообщения о сиянии поступают из Латвии и Новгородской области.
Полярный овал постепенно смещается на запад – через Исландию и Гренландию в сторону Канады, пишут ученые. В центральной части России вероятность увидеть явление в ближайший час резко снизится. Но на северо-западе страны условия для наблюдения сохранятся как минимум до 1–2 часов ночи, а возможно и дольше.
2 сентября сообщалось, что на Земле официально начались планетарные магнитные бури. Основная зона полярных сияний сформируется над скандинавскими странами и Канадой. Над территорией России полярный овал достаточной интенсивности образоваться не успеет, хотя отдельные наблюдения на северо-западе страны остаются возможными.