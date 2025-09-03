Над Россией наблюдаются сильные полярные сияния

Сообщается, что первый сильный пик был в промежутке с 20:50 до 21:00 мск. Сияния можно наблюдать в разных регионах страны: на Белом море, в Ленинградской области, в Новом Уренгое, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Также сообщения о сиянии поступают из Латвии и Новгородской области.