Мурашко: детская смертность в России упала вдвое

В настоящее время в России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности, который по результатам первого полугодия 2025 г. достиг 3,6 промилле. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VI съезде детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».