Мурашко: детская смертность в России упала вдвое
В настоящее время в России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности, который по результатам первого полугодия 2025 г. достиг 3,6 промилле. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VI съезде детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».
«Детская смертность за последние 10 лет снизилась более чем в два раза», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам министра, улучшить предыдущий рекордный показатель позволили комплексные меры по охране здоровья матери и ребенка. По итогам 2024 г. он составлял 4,0 промилле.
В середине мая 2025 г. показатель младенческой смертности в России составлял 4 промилле и уже тогда, по словам Мурашко, был одним из самых низких в мире.