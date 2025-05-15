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Мурашко: младенческая смертность в РФ является одной из самых низких в мире

Ведомости

Показатель младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Показатели детской и младенческой смертности имеют самые низкие цифры за всю историю России и Советского Союза. Показатели младенческой смертности сегодня – 4 промилле. Это один из самых низких показателей в мире», – сказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, он также «ниже, чем в большинстве развитых стран». Кроме того, среди взрослого населения удалось снизить на 21% смертность от инфаркта миокарда и более чем на 15% – от инсульта.

В феврале заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%. Также за последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе.

5 марта Мурашко сообщил, что общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет. Тогда же он рассказал, что на 70% вырос оборот койки. По его словам, рост оборота позволяет быстро возвращать к труду и лечить пациентов и улучшает показатели производительности труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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