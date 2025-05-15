Мурашко: младенческая смертность в РФ является одной из самых низких в мире
Показатель младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Показатели детской и младенческой смертности имеют самые низкие цифры за всю историю России и Советского Союза. Показатели младенческой смертности сегодня – 4 промилле. Это один из самых низких показателей в мире», – сказал министр (цитата по ТАСС).
По его словам, он также «ниже, чем в большинстве развитых стран». Кроме того, среди взрослого населения удалось снизить на 21% смертность от инфаркта миокарда и более чем на 15% – от инсульта.
В феврале заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%. Также за последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе.
5 марта Мурашко сообщил, что общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет. Тогда же он рассказал, что на 70% вырос оборот койки. По его словам, рост оборота позволяет быстро возвращать к труду и лечить пациентов и улучшает показатели производительности труда.