Смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет

В феврале 2024 г. Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.