Смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет
Общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
«За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума», – сказал он.
Министр добавил, что на 70% вырос оборот койки. По его словам, рост оборота позволяет быстро возвращать к труду и лечить пациентов и улучшает показатели производительности труда. Оборот койки – число выбывших больных, – как выписанных, так и умерших, – на среднегодовое число коек. Показатель свидетельствует, какое число больных «обслужила» одна койка в течение года.
28 февраля заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%.
«Ведомости» в июне 2023 г. писали, что в России продолжается естественная убыль населения. В 2022 г. она составила 599 600. По данным Росстата за 2022 г., чаще всего причинами смертей россиян становились болезни системы кровообращения (43,8%) и новообразования (14,8%). На третьем месте – внешние причины (7,7%). Такими считаются транспортные происшествия, отравления алкоголем, самоубийства и убийства.
В феврале 2024 г. Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.