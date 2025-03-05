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Смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет

Ведомости

Общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

«За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума», – сказал он.

Министр добавил, что на 70% вырос оборот койки. По его словам, рост оборота позволяет быстро возвращать к труду и лечить пациентов и улучшает показатели производительности труда. Оборот койки – число выбывших больных, – как выписанных, так и умерших, – на среднегодовое число коек. Показатель свидетельствует, какое число больных «обслужила» одна койка в течение года.

28 февраля заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%.

«Ведомости» в июне 2023 г. писали, что в России продолжается естественная убыль населения. В 2022 г. она составила 599 600. По данным Росстата за 2022 г., чаще всего причинами смертей россиян становились болезни системы кровообращения (43,8%) и новообразования (14,8%). На третьем месте – внешние причины (7,7%). Такими считаются транспортные происшествия, отравления алкоголем, самоубийства и убийства.

В феврале 2024 г. Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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