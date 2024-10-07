Мурашко назвал условия для продолжительности жизни в 120 лет
У человека есть возможность прожить до 120 лет, но для ее реализации нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
«Генетически это заложено у человека», – сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, как много людей могут дожить до 120 лет.
Министр пояснил, что человек должен вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний и формировать правильные привычки. По его словам, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни.
В конце февраля Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.
Сейчас в России продолжается естественная убыль населения. В 2022 г. она составила 599 600, в прошлом году – 495 300 человек. По данным Росстата за 2022 г., чаще всего причинами смертей россиян становились болезни системы кровообращения (43,8%) и новообразования (14,8%). На третьем месте – внешние причины (7,7%). Такими считаются транспортные происшествия, отравления алкоголем, самоубийства и убийства.