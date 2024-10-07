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Мурашко назвал условия для продолжительности жизни в 120 лет

Ведомости

У человека есть возможность прожить до 120 лет, но для ее реализации нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Генетически это заложено у человека», – сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, как много людей могут дожить до 120 лет.

Министр пояснил, что человек должен вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний и формировать правильные привычки. По его словам, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни.

В конце февраля Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 г. составил 73,46 года и стал историческим максимумом. Согласно нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.

Сейчас в России продолжается естественная убыль населения. В 2022 г. она составила 599 600, в прошлом году – 495 300 человек. По данным Росстата за 2022 г., чаще всего причинами смертей россиян становились болезни системы кровообращения (43,8%) и новообразования (14,8%). На третьем месте – внешние причины (7,7%). Такими считаются транспортные происшествия, отравления алкоголем, самоубийства и убийства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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