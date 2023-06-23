Росстат назвал самые частые причины смерти россиян

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в «тяжелом положении с точки зрения демографии». «Демография – это то, где у нас не получается, это действительно так, и действительно, по абсолютно известным и понятным причинам, мы находимся в тяжелом положении с точки зрения демографии», – сказал он. Песков отметил, что власти принимают «целый ряд мер» для увеличения рождаемости, но пока такие меры «не дали желаемого результата». На вопрос, что мешает достичь нужных результатов по восстановлению демографии, пресс-секретарь ответил, что это «вот эти самые демографические ямы, которые нас преследуют по истории».