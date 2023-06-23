Росстат назвал самые частые причины смерти россиян

Росстат назвал самые частые причины смерти россиянЧаще всего россияне уходили от болезней кровообращения
За 2022 г. в России умерло 1,9 млн человек— это на 22,2% (на 542 950 человек) меньше, чем годом ранее. Это следует из данных, опубликованных Росстатом. Кроме того, за прошлый год родилось 1,3 млн младенцев: показатель на 6,7% (94 166) ниже значений 2021 г. Причем чаще всего первые рождения приходятся на 25 лет.
По данным статведомства, чаще всего причинами смертей россиян становились болезни системы кровообращения (43,8%, или 831 557 в абсолютном значении). В эту категорию входят ишемия, церебровасекуляные заболевания и острые нарушения мозгового кровообращения. На втором месте — новообразования (14,8%, или 281 109), на третьем — внешние причины (7,7%), такими считаются транспортные происшествия, отравления алкоголем, самоубийства и убийства. Причем, показатель показал прирост на 5% по отношению к прошлому году. Всего такие обстоятельства погубили 146 040 человек.
Среди причин, по которым умирали люди в стране, прирост год к году показали такие подкатегории, как болезни уха и сосцевидного отростка (+13,6%, или 28 в абсолютном значении ), заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (+12,6%, 827) и анемия (+8,4%, или 68). Наибольшее снижение продемонстрировали коронавирусная инфекция (-70,1%, или 326 236), материнская смертность (-64,5%, или 312), а также болезни глаза и его придаточного аппарата (-62,5%, или 5).
В региональном разрезе от инфекционных и паразитарных болезней чаще всего умирали жители Кемеровской области (1 534 человека из 26 207 умерших по стране), туберкулез отнял больше всего жизней в Ростовской области (370 из 5 508). Новообразования чаще всего становились причинами смертей в Москве (24 318 из 281 109). В столице также часто причиной смерти были болезни системы органов кровообращения (58 223 из 831 557) и ковид (15 736 из 139 282). Болезни органов дыхания погубили больше всего россиян в Подмосковье (3 723 из 81 504), так же ситуация обстоит с заболеваниями органов пищеварения (6 082 из 103 351) и внешними причинами (7 554 из 146 040).
Если рассматривать рождаемость, то данные, опубликованные Росстатом, свидетельствуют, что больше всего детей (377 264) появились на свет у женщин 30-34 лет, а меньше всего (61) у тех, кому 55 и более лет.
В конце мая первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина в ходе форума «Демография и семейная политика – 2030: опора на традиционные ценности» сообщила, что ведомство разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости. Они будут направлены на повышение доходов семей, улучшение их жилищных условий, а также упростят совмещение работы с заботой о ребенке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в «тяжелом положении с точки зрения демографии». «Демография – это то, где у нас не получается, это действительно так, и действительно, по абсолютно известным и понятным причинам, мы находимся в тяжелом положении с точки зрения демографии», – сказал он. Песков отметил, что власти принимают «целый ряд мер» для увеличения рождаемости, но пока такие меры «не дали желаемого результата». На вопрос, что мешает достичь нужных результатов по восстановлению демографии, пресс-секретарь ответил, что это «вот эти самые демографические ямы, которые нас преследуют по истории».