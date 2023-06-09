Естественная убыль населения России в январе-апреле замедлилась на 39,4%
Естественная убыль населения России за первые четыре месяца составила 188 505 человек, что на 39,42% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщается на сайте Росстата.
В январе-апреле родились 407 188 младенцев, умерли 595 693 человека. Смертность за четыре месяца сократилась на 18,5% в годовом выражении, а рождаемость – на 3,1%. Младенческая смертность снизилась на 12,9%. За этот период было зарегистрировано 219 860 браков и 216 170 разводов.
За апрель естественная убыль населения составила 39 784 человека – это на 15,1% меньше по сравнению с апрелем 2022 г. и на 14,9% – по сравнению с прошлым месяцем. В апреле родился 96 131 младенец (-3,6% год к году), умерли 135 915 человек (-7,3%).
В конце мая глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в России не хватает серьезного анализа от демографов и социологов. «С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года – падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа», – рассказал он тогда. Он считает, что молодое население «загрузили в ипотеку» и необходимо подумать о соотношении интересов строительного и банковского сектора с потребностями россиян рожать детей.
Тогда же первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что Минтруд разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости. Эти меры будут направлены на повышение доходов семей, улучшение их жилищных условий, а также упростят совмещение работы с заботой о ребенке, писали «Ведомости».