Естественная убыль населения России в январе-апреле замедлилась на 39,4%

В конце мая глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в России не хватает серьезного анализа от демографов и социологов. «С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года – падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа», – рассказал он тогда. Он считает, что молодое население «загрузили в ипотеку» и необходимо подумать о соотношении интересов строительного и банковского сектора с потребностями россиян рожать детей.