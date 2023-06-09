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Естественная убыль населения России в январе-апреле замедлилась на 39,4%

Ведомости

Естественная убыль населения России за первые четыре месяца составила 188 505 человек, что на 39,42% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В январе-апреле родились 407 188 младенцев, умерли 595 693 человека. Смертность за четыре месяца сократилась на 18,5% в годовом выражении, а рождаемость – на 3,1%. Младенческая смертность снизилась на 12,9%. За этот период было зарегистрировано 219 860 браков и 216 170 разводов.

За апрель естественная убыль населения составила 39 784 человека – это на 15,1% меньше по сравнению с апрелем 2022 г. и на 14,9% – по сравнению с прошлым месяцем. В апреле родился 96 131 младенец (-3,6% год к году), умерли 135 915 человек (-7,3%).

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В конце мая глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в России не хватает серьезного анализа от демографов и социологов. «С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года – падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа», – рассказал он тогда. Он считает, что молодое население «загрузили в ипотеку» и необходимо подумать о соотношении интересов строительного и банковского сектора с потребностями россиян рожать детей.

Тогда же первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что Минтруд разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости. Эти меры будут направлены на повышение доходов семей, улучшение их жилищных условий, а также упростят совмещение работы с заботой о ребенке, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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