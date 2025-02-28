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В Минздраве отметили снижение младенческой смертности

Ведомости

За последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%, рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе конгресса педиатров с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», передает «РИА Новости».

Котова отметила, что уровень младенческой смертности продолжает снижаться. За последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе. По словам замминистра, это говорит о высокой доступности помощи матерям и детям на территории РФ.

Согласно презентации Котовой в рамках конгресса, самые низкие показатели младенческой смертности отмечаются в Мордовии, Владимирской области, Севастополе, в Адыгее и Татарстане.

В октябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на заседании конгресса «Национальное здравоохранение» в Кремле заявил, что показатель младенческой смертности в России снизился до минимального в истории страны уровня – четыре случая на 1000 живых новорожденных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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