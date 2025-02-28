В Минздраве отметили снижение младенческой смертности
За последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%, рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе конгресса педиатров с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», передает «РИА Новости».
Котова отметила, что уровень младенческой смертности продолжает снижаться. За последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе. По словам замминистра, это говорит о высокой доступности помощи матерям и детям на территории РФ.
Согласно презентации Котовой в рамках конгресса, самые низкие показатели младенческой смертности отмечаются в Мордовии, Владимирской области, Севастополе, в Адыгее и Татарстане.
В октябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на заседании конгресса «Национальное здравоохранение» в Кремле заявил, что показатель младенческой смертности в России снизился до минимального в истории страны уровня – четыре случая на 1000 живых новорожденных.