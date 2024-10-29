Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в России

В марте депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала, поскольку общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в прошлом году – 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. Пока же в стране фиксируется естественная убыль: в 2020 г. она составила 700 000 человек, в 2021 г. – 1,043 млн, в 2022 г. – 599 600, а в прошлом году – 495 300 человек.