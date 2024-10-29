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Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в России

Ведомости

Показатель младенческой смертности в России снизился до минимального в истории страны уровня – четыре случая на 1000 живых новорожденных. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании конгресса «Национальное здравоохранение» в Кремле.

«За последние годы много сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 учреждений по всей стране. <…> Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность – четыре случая на 1000 родившихся живыми», – заявил Путин.

В марте депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала, поскольку общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в прошлом году – 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. Пока же в стране фиксируется естественная убыль: в 2020 г. она составила 700 000 человек, в 2021 г. – 1,043 млн, в 2022 г. – 599 600, а в прошлом году – 495 300 человек.

В конце июля 2024 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне (1,4), он катастрофически мал для будущего страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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