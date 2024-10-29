Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в России
Показатель младенческой смертности в России снизился до минимального в истории страны уровня – четыре случая на 1000 живых новорожденных. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании конгресса «Национальное здравоохранение» в Кремле.
«За последние годы много сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 учреждений по всей стране. <…> Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность – четыре случая на 1000 родившихся живыми», – заявил Путин.
В марте депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала, поскольку общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в прошлом году – 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. Пока же в стране фиксируется естественная убыль: в 2020 г. она составила 700 000 человек, в 2021 г. – 1,043 млн, в 2022 г. – 599 600, а в прошлом году – 495 300 человек.
В конце июля 2024 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне (1,4), он катастрофически мал для будущего страны.