В 2025 году статус «Слово года» могут получить «лабубу», «сигма» и «тревожность»

Ведомости

Проект «Слово года» определил топ-40 «терминов», которыми пользуется русскоговорящее население мира. В рейтинг вошли слова «окак», «бомбардиро крокодило», «лабубу», «токсик», «цифровой рубль», «ценности» и «победа», сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу проекта.

Претенденты на звание «Слово года» были разделены на несколько групп. В гуманитарной сфере кандидатами на получение награды стали «вера», «ИИ», «лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «победа», «поиск», «ценности» и «цензура». Отдельно специалисты выбрали слова из сферы технологий: «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план «Ковер», «промт» и «цифровой рубль».

Кроме того, авторы проекта создали открытый сбор предложений для номинации «Всенародное слово». Теперь им могут стать слова «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа» и «тревожность». Самыми популярными сленговыми выражениями стали: «токсик», «свага», «окак», «бомбардиро крокодило» и др.

18 августа газета The Guardian сообщила, что слова «скибиди», «традвайф» и «делюлю» вошли в обновленную версию Кембриджского словаря. Издание отметило, что такое решение подтверждает растущее влияние поколения TikTok на английский язык. По мнению лексикографов, эти неологизмы не являются временным интернет-трендом, а прочно закрепляются в языке.

