В 2025 году статус «Слово года» могут получить «лабубу», «сигма» и «тревожность»

18 августа газета The Guardian сообщила, что слова «скибиди», «традвайф» и «делюлю» вошли в обновленную версию Кембриджского словаря. Издание отметило, что такое решение подтверждает растущее влияние поколения TikTok на английский язык. По мнению лексикографов, эти неологизмы не являются временным интернет-трендом, а прочно закрепляются в языке.