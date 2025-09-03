Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Солнце отмечается нормализация вспышечной и геомагнитной обстановки

Ведомости

На Солнце завершается период всплеска активности, продолжавшийся около 10 дней с 23 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

По данным специалистов, с начала сентября фиксируется быстрое истощение запасов вспышечной энергии и деградация активных областей на поверхности звезды.

Самыми мощными вспышками в этот период стали два события уровня M4.5, зафиксированные 25 и 26 августа. Наибольшее внимание привлекла вспышка уровня M2.7, произошедшая 30 августа. Ее сопровождал выброс плазмы, который достиг Земли в ночь на 2 сентября и вызвал наиболее яркие полярные сияния над территорией России.

В настоящий момент на Солнце сохраняется значительное количество пятен, но они представляют собой в основном «руины», лишенные существенного энергетического потенциала. По прогнозам, в ближайшие дни возможны вспышки низкого уровня C, но к концу недели их интенсивность также должна снизиться.

При этом ученые отмечают, что на ситуацию будут влиять корональные дыры. Эта активность считается гораздо более слабой и не сопоставима с прошлыми вспышками. Специалисты подчеркивают, что прогнозы относительно солнечной активности всегда условны, так как Солнце часто ведет себя непредсказуемо.

28 августа сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о возникновении на Солнце свыше ста новых пятен. Этот процесс протекал без вспышек, что ставит ученых в тупик. В публикации лаборатории в Telegram-канале явление назвали «каким-то адом», наблюдаемым в главной области солнечной активности. Ученые признались, что не могут объяснить, куда уходит вся эта энергия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных