На Солнце отмечается нормализация вспышечной и геомагнитной обстановки
На Солнце завершается период всплеска активности, продолжавшийся около 10 дней с 23 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
По данным специалистов, с начала сентября фиксируется быстрое истощение запасов вспышечной энергии и деградация активных областей на поверхности звезды.
Самыми мощными вспышками в этот период стали два события уровня M4.5, зафиксированные 25 и 26 августа. Наибольшее внимание привлекла вспышка уровня M2.7, произошедшая 30 августа. Ее сопровождал выброс плазмы, который достиг Земли в ночь на 2 сентября и вызвал наиболее яркие полярные сияния над территорией России.
В настоящий момент на Солнце сохраняется значительное количество пятен, но они представляют собой в основном «руины», лишенные существенного энергетического потенциала. По прогнозам, в ближайшие дни возможны вспышки низкого уровня C, но к концу недели их интенсивность также должна снизиться.
При этом ученые отмечают, что на ситуацию будут влиять корональные дыры. Эта активность считается гораздо более слабой и не сопоставима с прошлыми вспышками. Специалисты подчеркивают, что прогнозы относительно солнечной активности всегда условны, так как Солнце часто ведет себя непредсказуемо.
28 августа сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о возникновении на Солнце свыше ста новых пятен. Этот процесс протекал без вспышек, что ставит ученых в тупик. В публикации лаборатории в Telegram-канале явление назвали «каким-то адом», наблюдаемым в главной области солнечной активности. Ученые признались, что не могут объяснить, куда уходит вся эта энергия.