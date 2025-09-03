Газета
Главная / Общество /

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

В американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом говорится в сообщении геологической службы США (USGS).

По данным службы, извержение произошло из кратера Халемаумау и продолжалось непрерывно на протяжении 13,4 часа, завершившись только 2 сентября в 20:01 по местному времени (9:00 мск).

Во время извержения фонтаны лавы достигали высоты в 150 м, а их средняя скорость составляла более 200 куб. м в секунду.

Потоки лавы, образовавшиеся в результате этого извержения, покрыли 40–50% дна Халемаумау. В USGS предупредили, что в ближайшие дни они могут продолжать двигаться, пока остывают.

8 августа Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщал, что на Камчатке продолжается извержение Ключевского вулкана. Тогда эксплозии подняли пепел на высоту до 10 км, шлейф распространился на 515 км в юго-восточном направлении.

