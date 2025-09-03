Путин в Китае помог больному раком мальчику вернуться в Россию

Транспортировка тяжелобольного человека вызывает некоторые сложности – необходимы медоборудование, помощь и сопровождение врачей. За помощью в этом вопросе мама мальчика обратилась в посольство РФ в Китае, как раз незадолго до того, как страну должен был посетить Путин. Посол, в свою очередь, доложил о ситуации президенту. Тогда глава государства дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко, который вызвал на место двух врачей.