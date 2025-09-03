Путин в Китае помог больному раком мальчику вернуться в Россию
В ходе визита в Китай российский лидер Владимир Путин предоставил самолет из президентской летной группы для транспортировки в Россию больного раком мальчика. Об этом «Комсомольской правде» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что мама ребенка привезла его в Китай для прохождения лечения. По словам Пескова, оно не помогало и китайские врачи направили мальчика обратно в Россию.
Транспортировка тяжелобольного человека вызывает некоторые сложности – необходимы медоборудование, помощь и сопровождение врачей. За помощью в этом вопросе мама мальчика обратилась в посольство РФ в Китае, как раз незадолго до того, как страну должен был посетить Путин. Посол, в свою очередь, доложил о ситуации президенту. Тогда глава государства дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко, который вызвал на место двух врачей.
Медики стабилизировали состояние ребенка. Теперь его отправят в РФ на борту специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит Путина в Китай. Обычно такими самолетами летают министры и чиновники высшего эшелона.
3 сентября в Пекине Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. В этот день президент РФ также провел встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.